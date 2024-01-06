Авианосец США «Джеральд Форд» покинул Средиземное море

Американский авианосец «Джеральд Форд» (Фото: MC2 Jackson Adkins / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой покинул Средиземное море через Гибралтарский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

США объявили об отправке в Средиземное море атомного авианосца «Джеральд Форд» 10 октября из-за эскалации палестино-израильского конфликта. В его ударную группу вошли крейсер «Нормандия» с управляемыми ракетами, а также эсминцы «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни» и «Рузвельт» с управляемыми ракетами.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, этот шаг должен был усилить позиции Вашингтона в регионе и сдержать стороны от дальнейшей эскалации.

4 ноября в ближневосточный регион прибыл второй авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр». 27 ноября он вошел в Персидский залив вместе со своей ударной группы, включающую в себя крейсер «Филиппин Си» и эсминцы «Грейвли» и «Стетем».