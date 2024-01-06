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Палестино-израильский конфликт ,  
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Авианосец США «Джеральд Форд» покинул Средиземное море

Авианосец США «Джеральд Форд» с ударной группой покинул воды Средиземного моря
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Американский авианосец &laquo;Джеральд Форд&raquo;
Американский авианосец «Джеральд Форд» (Фото: MC2 Jackson Adkins / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой покинул Средиземное море через Гибралтарский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

США объявили об отправке в Средиземное море атомного авианосца «Джеральд Форд» 10 октября из-за эскалации палестино-израильского конфликта. В его ударную группу вошли крейсер «Нормандия» с управляемыми ракетами, а также эсминцы «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни» и «Рузвельт» с управляемыми ракетами.

Авианосная группа США «Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив
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Фото:Seaman Gabriela Chambers / Global Look Press

По словам министра обороны США Ллойда Остина, этот шаг должен был усилить позиции Вашингтона в регионе и сдержать стороны от дальнейшей эскалации.

4 ноября в ближневосточный регион прибыл второй авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр». 27 ноября он вошел в Персидский залив вместе со своей ударной группы, включающую в себя крейсер «Филиппин Си» и эсминцы «Грейвли» и «Стетем».

Теги
авианосец ударная группа Средиземное море США
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