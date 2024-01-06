В Москве умер внук Хрущева Алексей Аджубей

Семья Никиты Хрущёва (слева направо): зять Алексей Аджубей, дочери Елена и Рада, жена Нина Петровна, внуки Алёша, Никита и Ваня, Никита Хрущёв, сын Сергей, невестка Галина, внук Никита (Фото: РИА Новости)

Внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей скончался в Москве в возрасте 69 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на медиков.

«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — привело агентство слова своего собеседника.

По словам представителя медицинских служб, Аджубей не ответил на звонки знакомых, которые начали беспокоиться и приехали к его квартире. Дверь никто не открыл, а когда ее вскрыли, внутри обнаружили тело.

О смерти Аджубея также сообщает телеграм-канал SHOT. По его информации, за некоторое время до смерти внук Хрущева позвонил другу и сообщил, что ему стало плохо. На тот момент он уже говорил с трудом.

Алексей Аджубей — сын дочери Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея, возглавлявшего газеты «Комсомольская правда» и «Известия».