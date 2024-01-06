В Москве умер внук Хрущева Алексей Аджубей
Внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей скончался в Москве в возрасте 69 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на медиков.
«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — привело агентство слова своего собеседника.
По словам представителя медицинских служб, Аджубей не ответил на звонки знакомых, которые начали беспокоиться и приехали к его квартире. Дверь никто не открыл, а когда ее вскрыли, внутри обнаружили тело.
О смерти Аджубея также сообщает телеграм-канал SHOT. По его информации, за некоторое время до смерти внук Хрущева позвонил другу и сообщил, что ему стало плохо. На тот момент он уже говорил с трудом.
Алексей Аджубей — сын дочери Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея, возглавлявшего газеты «Комсомольская правда» и «Известия».