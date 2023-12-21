Умер племянник Иосифа Сталина

Племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев умер в возрасте 94 лет

Леонид Аллилуев (Фото: 1418museum.ru)

Племянник руководителя СССР Иосифа Сталина Леонид Аллилуев умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили телеканал РЕН ТВ и газета «Комсомольская правда».

По данным источников телеканала, тело Аллилуева обнаружили вечером в среду, 20 декабря, в его квартире на Котельнической набережной. По словам собеседника РЕН ТВ, он умер естественной смертью.

В пресс-службах ГУ МВД и СК России по Москве РБК сообщили, что информация о смерти Аллилуева не поступала.

Правнук Сталина Яков Джугашвили заявил РБК, что не знает о смерти Аллилуева.

Леонид Аллилуев является сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Он был ветераном Великой Отечественной войны.

Ранее Аллилуев становился жертвой мошенников. В 2021 году злоумышленники под видом сотрудников банка похитили у него 2 млн руб. Таганский суд Москвы приговорил виновную в ограблении ветерана Анастасию Белянкину к трем с половиной годам лишения свободы.