Умер племянник Иосифа Сталина
Племянник руководителя СССР Иосифа Сталина Леонид Аллилуев умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили телеканал РЕН ТВ и газета «Комсомольская правда».
По данным источников телеканала, тело Аллилуева обнаружили вечером в среду, 20 декабря, в его квартире на Котельнической набережной. По словам собеседника РЕН ТВ, он умер естественной смертью.
В пресс-службах ГУ МВД и СК России по Москве РБК сообщили, что информация о смерти Аллилуева не поступала.
Правнук Сталина Яков Джугашвили заявил РБК, что не знает о смерти Аллилуева.
Леонид Аллилуев является сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Он был ветераном Великой Отечественной войны.
Ранее Аллилуев становился жертвой мошенников. В 2021 году злоумышленники под видом сотрудников банка похитили у него 2 млн руб. Таганский суд Москвы приговорил виновную в ограблении ветерана Анастасию Белянкину к трем с половиной годам лишения свободы.
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