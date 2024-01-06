Politico: Рамасвами выведет США из НАТО в случае победы на выборах президента

Politico узнала о планах Рамасвами как президента вывести США из НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в случае победы на выборах выведет страну из НАТО, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, если Рамасвами или другой близкий к его позиции кандидат в президенты, например, экс-глава государства Дональд Трамп, победит на выборах, то «дни НАТО могут быть сочтены».

«Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости будет переоценивать нашу собственную поддержку», — сообщила представитель предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклоклин. Она добавила: республиканец считает, что «экспансионизм» альянса увеличил риск конфликта с Россией.

Politico со ссылкой на опросы отмечает, что Рамасвами занимает лишь четвертое место среди других кандидатов-республиканцев, однако он может войти в состав сформированной партией администрации, особенно в случае победы Трампа.

Вивек Рамасвами поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам и считает, что украинский конфликт не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона. Китайско-российский союз он неоднократно называл «угрозой номер один» для США.