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Выборы в США ,  
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Politico узнала о планах Рамасвами как президента вывести США из НАТО

Politico: Рамасвами выведет США из НАТО в случае победы на выборах президента
Сюжет
Выборы в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в случае победы на выборах выведет страну из НАТО, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, если Рамасвами или другой близкий к его позиции кандидат в президенты, например, экс-глава государства Дональд Трамп, победит на выборах, то «дни НАТО могут быть сочтены». 

«Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости будет переоценивать нашу собственную поддержку», — сообщила представитель предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклоклин. Она добавила: республиканец считает, что «экспансионизм» альянса увеличил риск конфликта с Россией.

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Вивек Рамасвами

Politico со ссылкой на опросы отмечает, что Рамасвами занимает лишь четвертое место среди других кандидатов-республиканцев, однако он может войти в состав сформированной партией администрации, особенно в случае победы Трампа.

Вивек Рамасвами поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам и считает, что украинский конфликт не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона. Китайско-российский союз он неоднократно называл «угрозой номер один» для США.

Теги
Вивек Рамасвами НАТО США кандидат в президенты
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