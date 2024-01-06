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Суд над Трампом ,  
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Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 млн

Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Дональда Трампа $370 млн
Сюжет
Суд над Трампом

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization, сообщает ABC News.

В эту сумму в ведомстве оценили доход Трампа, полученный из-за завышения стоимости активов. Генпрокурор также попросила пожизненно отстранить Трампа и двух бывших сотрудников Trump Organization Аллена Вайссельберга и Джеффри Маккони от «участия в индустрии недвижимости» в штате Нью-Йорк.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США Элизабет в 1923 году. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.

Компания Трампа получила максимальный штраф за схему ухода от налогов
Бизнес
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Расследование дела об уклонении от налогов началось еще в 2019 году, когда Трамп был президентом. В декабре 2022 года суд присяжных счел Trump Organization виновной в осуществлении мошеннической схемы. Суд пришел к выводу, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, в том числе Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

В январе 2023 года компанию оштрафовали на $1,6 млн за схему налогового мошенничества — это максимальный предусмотренный штраф. Трамп не предстал перед судом и отрицал обвинения.

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Trump Organization Дональд Трамп мошенничество Нью-Йорк
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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