Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 млн

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization, сообщает ABC News.

В эту сумму в ведомстве оценили доход Трампа, полученный из-за завышения стоимости активов. Генпрокурор также попросила пожизненно отстранить Трампа и двух бывших сотрудников Trump Organization Аллена Вайссельберга и Джеффри Маккони от «участия в индустрии недвижимости» в штате Нью-Йорк.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США Элизабет в 1923 году. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.

Расследование дела об уклонении от налогов началось еще в 2019 году, когда Трамп был президентом. В декабре 2022 года суд присяжных счел Trump Organization виновной в осуществлении мошеннической схемы. Суд пришел к выводу, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, в том числе Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

В январе 2023 года компанию оштрафовали на $1,6 млн за схему налогового мошенничества — это максимальный предусмотренный штраф. Трамп не предстал перед судом и отрицал обвинения.