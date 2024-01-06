Британские военные разместили вакансию главы подводного флота в интернете

ВМС Великобритании разместили объявление о поиске начальника управления подводного флота в деловой соцсети LinkedIn, сообщает The Times.

Согласно объявлению, которое опубликовали в декабре 2023 года, будущий сотрудник заменит действующего главу управления подводного флота штаба ВМС королевства — контр-адмирала Саймона Асквита. Его преемник будет отвечать за проведение «элитных операций» и ядерное сдерживание.

Кандидат должен находиться в резерве или служить в регулярных силах. По данным издания, соискателю предложили зарплату в размере £150 тыс. в год (около $190 тыс.).

4 января The Telegraph сообщила, что из-за нехватки моряков в королевском флоте из эксплуатации выводят два военных корабля. По данным издания, набор в британские ВМС, в которых работают порядка 29 тыс. человек, упал на 22%, в то время как в армию — на 15%. «Хотя правительство планирует сократить численность ВС, показатели набора все еще намного ниже целевых показателей», — отметили в публикации.