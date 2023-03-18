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Times узнала о ремонте крупнейшего корабля ВМС Британии за $24 млн

Times: крупнейший британский военный авианосец Prince of Wales отремонтируют за $24 млн
Второй авианосец Британии большую часть времени провел в ремонте, стоимость починки выросла почти в семь раз. Бывший начальник штаба ВМС королевства назвал ситуацию раздражающей
HMS Prince of Wales
HMS Prince of Wales (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Стоимость ремонта крупнейшего британского военного корабля, авианосца Prince of Wales выросла с 3 до 20 млн фунтов стерлингов (последняя сумма эквивалентна $24,3 млн), пишет The Times со ссылкой на источники.

Сейчас корабль стоит в ремонтном доке в шотландском Файфе. Планировалось, что должен был прибыть на модернизацию авиационных систем в Портсмут на юге страны в феврале, однако затем сроки сдвинули на 23 мая. Источник в британском Минобороны пояснил, что период подходящих приливов прошел. Водоизмещение авианосца — 65 тыс. т, и для выхода в море ему следует дождаться прилива, а затем отлива, чтобы выйти из ремонтного дока, пройдя под мостом.

Prince of Wales был построен за 3,2 миллиарда фунтов стерлингов альянсом судостроителей BAE Systems, Babcock International и Thales Group, который ныне расформирован. В прошлом году на его гребном валу обнаружили повреждения, с октября судно находится на ремонте. Власти инициировали расследование, кто будет нести «расходы на ремонт и ответственность за оплату».

Аваианосец спустили на воду в 2017 году, ввели в эксплуатацию в 2019-м. Как пишет The Times, большую часть своей службы он провел в ремонте: в 2020 году на нем дважды разорвало трубу, что вызвало подтопление корабля, во второй раз это сильно повредило проводку.

История с авианосцем стала «очень раздражающей», ответственных за очередную поломку следует «вздернуть», заявил газете адмирал лорд Алан Уэст, бывший первый морской лорд и начальник штаба ВМС. «Если бы произошла мировая война, тот факт, что у нас есть авианосцы, очень важен. Мы не хотим смотреть, как они стоят в сухом доке, что обходится стране в кучу денег», — добавил Уэст. Опрошенные изданием военные эксперты назвали ситуацию с авианосцем «национальным позором».

В Королевском военно-морского флоте заявили газете, что Prince of Wales планируется вернуть в строй к осени 2023 года, как планировалось ранее.

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Великобритания ВМС Великобритании авианосец
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