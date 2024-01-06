В Лондоне вынесли приговор подкастерам, призывавшим к казни принца Гарри

Суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению двух ведущих подкаста, которые призывали казнить принца Гарри и его сына, сообщает ABC News.

Подкастеры Кристофер Гиббонс и Тайрон Паттен-Уолш поддерживали «расистские, антисемитские, исламофобские, гомофобные и женоненавистнические взгляды» и призывали слушателей их подкаста Lone Wolf Radio совершать «насильственные действия против этнических меньшинств», считают власти.

По словам ведущих, принц Гарри, который женат на Меган Маркл, принадлежащей к двум расам, может быть назван «расовым предателем» и должен «предстать перед судом и быть казнен за госизмену». Кроме того, ведущие назвали четырехлетнего сына Гарри и Меган — Арчи — «существом», которое «нужно уничтожить».

40-летний Гиббонс получил восемь лет заключения, а 34-летний Паттен-Уолшу — семь. В июле 2023 года их признали виновными в «поощрении терроризма». Гиббонса также признали виновным в распространении «террористических документов» через онлайн-библиотеку неонацистской «радикализации», у которой было более 2 тыс. подписчиков.