Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

«Сегодня утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. У меня слабовыраженные симптомы, и я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней», — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что в последний раз контактировал с президентом США Джо Байденом 29 июля.

Остин ревакцинировался от COVID дважды, и как минимум столько же раз заражался инфекцией. Впервые он заболел коронавирусом в январе. Тогда, по словам самого министра, он также испытывал легкие симптомы. Остин сохранял за собой полномочия главы Пентагона и работал из дома во время пятидневного карантина.

По данным университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 92 млн человек, около 1 млн человек в стране умерли.