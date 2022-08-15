Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 16:02
Глава Пентагона заразился коронавирусом Политика, 23:41
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 23:35
Трамп обвинил ФБР в краже трех паспортов Политика, 23:03
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 23:00
Путин ввел в России звание «мать-героиня» Общество, 22:45
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Кубок России по футболу получил нового титульного спонсора Спорт, 22:25
Путин назвал тщетными и глупыми попытки «отменить» Россию Политика, 22:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
«Рубин» прервал трехматчевую серию без побед в Первой лиге Спорт, 21:52
Reuters и Bloomberg узнали о работе западных банков с рынком долга России Финансы, 21:44
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 21:40
Обладатель Кубка Стэнли продолжит карьеру в «Витязе» Спорт, 21:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

«Сегодня утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. У меня слабовыраженные симптомы, и я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней», — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что в последний раз контактировал с президентом США Джо Байденом 29 июля.

Министр обороны США Остин заразился коронавирусом
Политика

Остин ревакцинировался от COVID дважды, и как минимум столько же раз заражался инфекцией. Впервые он заболел коронавирусом в январе. Тогда, по словам самого министра, он также испытывал легкие симптомы. Остин сохранял за собой полномочия главы Пентагона и работал из дома во время пятидневного карантина.

По данным университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 92 млн человек, около 1 млн человек в стране умерли.

Теги
коронавирус Пентагон Ллойд Остин
Материалы по теме
В России за сутки выявили почти 28 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter