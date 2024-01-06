Власти Шотландии отказались платить за жилье для украинцев

Daily Record: власти Шотландии не будут платить за жилье для беженцев с Украины

Власти Шотландии отказались продолжать покрывать расходы на краткосрочное жилье для беженцев с Украины, сообщает Daily Record.

Издание цитирует письмо, которое в октябре 2023 года направила правительству ассоциация местных властей страны. Они потребовали возмещение расходов, потраченные на схему «суперспонсора», предложенную правительством.

Схема «суперспонсора» заработала в марте 2022 года. Она позволила беженцем с Украины получить разрешение на въезд и временное жилье.

«Если местные власти не получат адекватного финансирования и если расходы будут покрываться из собственных бюджетов местных властей, это будет означать сокращение других муниципальных услуг», — говорится в письме. Они также предупредили, что могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.

В прошлом году в стране выделили £10 млн (около $12,7 млн) на покрытие расходов на краткосрочное жилье, однако финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом, пояснили в правительстве.

Оппозиция обвинила правящую партию в «предательстве», отметив, что шотландское правительство перестало заботиться о беженцах после того, как получило «пресс-релиз и фотосессию», пишет Scottish Daily Express.

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Весной 2023 года в Шотландии обвинили власти в «предательстве» беженцев с Украины, поскольку, спустя год, около трети из них находились во временном жилье — гостиничных номерах и лайнерах, не приспособленных для длительного проживания, без понимания, когда им предоставят постоянное жилье.

Daily Record пишет, что в ноябре 2023 года в Шотландию прибыло 17,4 тыс. человек, многих из них разместили в отелях и на круизных лайнерах.