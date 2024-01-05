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Умерла актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс

В США умерла актриса из фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс
Глинис Джонс,&nbsp;1966 г.
Глинис Джонс, 1966 г. (Фото: Daily Express / Getty Images)

Американская актриса Глинис Джонс, сыгравшая в фильмах «Бродяги» и «Мэри Поппинс», умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ее менеджера.

«Сегодня печальный день для Голливуда. Она была одна из последних в старом Голливуде», — сказал менеджер.

Он рассказал AP, что Джонс умерла в доме престарелых от «естественных причин».

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Глинис Джонс родилась 5 октября 1923 года в Претории, ЮАР, где были в турне ее родители-актеры. В кино она дебютировала в 1938 году в фильме «Южный Райдинг». Значительным успехом для нее стала картина «Бродяги» 1960 года, которая была номинирована на «Оскар», в том числе за роль второго плана, которую исполнила Джонс. Она сыграла хозяйку бара миссис Ферт.

Кроме того, актриса играла в фильме «Мэри Поппинс» 1964 года, получившем «Оскар» в пяти номинациях. Там она исполнила роль миссис Бэнкс.

Другим знаковым моментом карьеры Джонс стало получение в 1973 году премии «Тони» за роль Дезире Армфельдт в бродвейском мюзикле «Маленькая ночная серенада».

Теги
актриса смерть США
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