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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за роста заболеваемости COVID

ВОЗ призвала носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса

Из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру следует продолжать носить маски и вакцинироваться, сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, заболеваемость коронавирусом и гриппом растет в течение двух недель и, как ожидается, эта тенденция продолжится.

Он призвал проходить тестирование и обращаться за медицинской помощью, напомнив, что лечение от COVID-19 может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Нужно использовать маски, соблюдать дистанцию и убедиться, что у вас и близких сделаны прививки от коронавируса и гриппа, добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал власти обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, а также продолжить следить за ростом заболеваемости и информировать население.

Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50%
Общество
Фото:Emanuele Cremaschi / Getty Images

В декабре в ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за 28 дней. Всего коронавирусом заболели более 850 тыс. человек, больше всего новых случаев зафиксировали в России — 279,4 тыс. заболевших. По данным ВОЗ, заболеваемость в стране выросла на 130%.

С 20 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий для работников проводящих их учреждений. Ранее московское управление Роспотребнадзора призвало жителей столицы носить маски в общественных местах для профилактики инфицирования.

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Теги
коронавирус COVID-19 ВОЗ заболеваемость
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