В Подольске начали подачу тепла в квартиры после аварии

В Подольске начали подачу тепла в квартиры после аварии

В Подольске специалистам удалось запустить основной котел на территории предприятия КСПЗ. Мэр сообщил о поэтапном подключении домов к теплоснабжению

Фото: GrArtamonov / Telegram

В Подольске восстановлена работа котельной на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ), в дома начало поступать тепло, сообщил в телеграм-канале мэр Григорий Артамонов.

«Котел на котельной КСПЗ запущен, начата подача тепла в ЦТП (центральный тепловой пункт. — РБК). Поэтапно запускаем тепло в квартиры», — написал глава города.

Позже мэр сообщил, что в первые 20 домов северо-восточной части микрорайона Климовск начало поступать тепло. Он также рассказал, что в ближайшее время будет запущен второй котел.

Артамонов добавил, что жителям города, оставшимся без отопления, продолжают оказывать помощь. В ближайшее время они смогут получить обогреватели и пледы, позвонив в управляющую компанию. Там же горожане могут вызвать специалистов, которые проведут осмотр батарей в квартирах. На Октябрьской площади заработала полевая кухня, где можно взять горячую кашу и выпить чая, рассказал глава города.

Вечером 4 января из-за прорыва теплотрассы без тепла остались около 20 тыс. жителей подольского микрорайона Климовск, писала Baza. Артамонов говорил, что специалисты выявили три утечки. Глава города отметил, что КСПЗ — режимный объект, «что увеличило сроки устранения проблемы». Утром 5 января мэр сообщил, что специалисты запустили котел, однако в его работе были выявлены технические неполадки, которые потребовали устранения.

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На момент прекращения подачи тепла в квартиры температура в Подольске опустилась до минус 24 градусов. Жители города рассказали РБК, что им приходится спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. Кроме того, некоторые горожане сказали, что не могут оставить свои квартиры из-за того, что не уверены в прочности труб.