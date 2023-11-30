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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген

Актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген умерла в возрасте 93 лет

Американская актриса Френсис Стернхаген, сыгравшая мать Трея в сериале «Секс в большом городе», умерла в возрасте 93 лет, сообщает People со ссылкой на заявление ее семьи.

Стернхаген умерла 27 ноября в городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) по естественным причинам, отмечается в заявлении.

Фрэнсис Стернхаген родилась 13 января 1930 года в Вашингтоне. В колледже она изучала историю, но по совету решила начать карьеру актрисы.

В 1950-х годах, по окончании учебы, актриса начала преподавать. Тогда же она начала работу в театре, а в 1955-м дебютировала в кино.

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Стернхаген снялась в сериалах «Скорая помощь» (бабушка доктора Картера, 1994-2009), «Чирс» (мать Клиффа Эстер Клавин, 1982-1993), за что дважды была номинирована на премию «Эмми». Третью номинацию на эту награду она получила за роль Банни МакДугал — матери Трея в сериале «Секс в большом городе» (1998-2004). Среди других работ Стернхаген — фильмы «Мизери» (1990), «Федора» (1978), Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009), сериалы «Байки из склепа» (1989-1996), «Родители» (2010-2015), «За гранью возможного» (1995-2002) и другие. Всего на ее счету более 90 ролей.

Последним фильмом актрисы стала картина «А вот и она», вышедшая в 2013 году.

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Стернхаген также выступала на Бродвее. За роли в «Добром докторе» Нила Саймона (1974) и «Наследнице» Августа Гетца (1995) она получила две премии «Тони». Впоследствии ее еще несколько раз номинировали на эту премию.

Теги
сериал актриса
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