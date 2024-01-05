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Итоги 2023-го ,  
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В России на 60% выросли продажи автомобилей

Минпромторг: в 2023 году в России на 60% выросли продажи автомобилей
Сюжет
Итоги 2023-го
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За прошедший год совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов выросли на 60%, сообщил Минпромторг.

«За прошедший год в России реализовано: легковых автомобилей — 1 056 397 (+62%), LCV — 104 958 (+35%), грузовиков — 140 204 (+74%), автобусов — 17 792 (+19%). Половина из общего объема продаж — автомобили, произведенные в России», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Значительно вырос по сравнению с 2022 годом рынок новых электроавтомобилей. Продажи в этой категории увеличились в 3,9 раза, общий объем сегмента составил более 14 тыс. машин. Каждый пятый электрокар, проданный в стране, собирали в России.

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Фото:Агенство «Интерпресс» / Global Look Press

Первое место по количеству продаж на легковом рынке занял АвтоВАЗ. Самым продаваемым автомобилем, как и годом ранее, стала Lada Granta. В 2023 году доля модели достигла 18%, за этот период было реализовано почти 200 тыс. единиц.

В сегменте легких коммерческих автомобилей лидируют ГАЗ (около 54 тыс., доля — 51%) и УАЗ (около 19 тыс. и 18% соответственно). Самой популярной LCV-моделью стала российская «ГАЗель Next». Их продали 18,2 тыс. единиц, доля — 17%. Больше всего грузовиков продали КАМАЗ (более 28 тыс.), а также китайские Sitrak (свыше 23 тыс.), Sнacman (около 20 тыс.) и FAW (12,5 тыс.).

В 2022 году с российского рынка ушли многие автомобильные марки, среди которых Renault, Nissan, Mercedes-Benz, BMW, Toyota и другие. В марте Евросоюз ввел эмбарго на поставки в Россию автомобилей стоимостью свыше €50 тыс., а также запчастей для них. Параллельно США запретили экспорт в страну всех автомобилей, в том числе подержанных. Запрет коснулся также кузовов и шасси в сборе.

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В результате в 2022 году российский авторынок уменьшился на 58,7% в сравнении с предыдущим годом, а его объем составил 626,3 тыс. единиц. Среди причин снижения уровня продаж эксперты отмечали дефицит новых машин, рост их стоимости и уменьшение спроса.

Теги
Минпромторг продажи новых автомобилей рост продаж
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