В Германии более 20 человек пострадали при пожаре в больнице
Один человек погиб, еще 22 пострадали в результате пожара в больнице в городе Ильцен. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на городскую пожарную службу.
Пострадавшие получили ожоги и отравились дымом. Причину инцидента в экстренных службах не сообщили.
Пожар начался поздним вечером четверга с возгорания на третьем этаже здания. Огонь распространился на несколько палат, эвакуация пациентов проводилась с помощью пожарных лестниц. Пожар удалось быстро потушить, в ликвидации огня принимали участие 140 спасателей.
Пожарная служба организовала сборный пункт, на котором специалисты обследовали пациентов. После этого их распределили по другим палатам клиники и близлежащим больницам.
В августе 2023 года 28 человек получили травмы в результате пожара в клинике в немецком городе Хемер. Пять из них были в тяжелом состоянии. Пожар начался из-за сигареты, которую не потушил один из пациентов.