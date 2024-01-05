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Общество ,  
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В Германии более 20 человек пострадали при пожаре в больнице

22 человека пострадали в Германии в результате пожара в больнице

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Один человек погиб, еще 22 пострадали в результате пожара в больнице в городе Ильцен. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на городскую пожарную службу.

Пострадавшие получили ожоги и отравились дымом. Причину инцидента в экстренных службах не сообщили. 

Пожар начался поздним вечером четверга с возгорания на третьем этаже здания. Огонь распространился на несколько палат, эвакуация пациентов проводилась с помощью пожарных лестниц. Пожар удалось быстро потушить, в ликвидации огня принимали участие 140 спасателей.

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Фото:dpa / Global Look Press

Пожарная служба организовала сборный пункт, на котором специалисты обследовали пациентов. После этого их распределили по другим палатам клиники и близлежащим больницам.

В августе 2023 года 28 человек получили травмы в результате пожара в клинике в немецком городе Хемер. Пять из них были в тяжелом состоянии. Пожар начался из-за сигареты, которую не потушил один из пациентов. 

Теги
Германия Больница Пожар пострадавшие
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