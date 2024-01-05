Роспотребнадзор: случаев завоза западного лошадиного энцефалита в Россию нет

Роспотребнадзор сообщил, что в России нет западного лошадиного энцефалита

В России не зафиксировано случаев заражения западным лошадиным энцефалитом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на пунктах пропуска на границе. Для выявления граждан с признаками инфекции они используют автоматизированную информационную систему (АИС) «Периметр», уточнили в ведомстве.

20 декабря Аргентина уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом. В ВОЗ сообщали, что это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный более чем за два десятилетия.

Первые симптомы у пациента были обнаружены 19 ноября, спустя месяц его выписали из больницы после интенсивной терапии. В ходе лечения применялся аппарат искусственной вентиляции легких.

Среди лошадей с 25 ноября по 27 декабря в Аргентине было выявлено 1182 случая заболевания энцефалитом.

Западный лошадиный энцефалит — редкое заболевание, которое провоцирует вирус из рода Alphavirus семейства Togaviridae. Его переносят москиты, он передается от животного к человеку, но не между людьми. Энцефалит поражает головной мозг и мягкие ткани, возможен паралич и летальный исход.