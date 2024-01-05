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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о превращении Украины в «цифровой полигон» НАТО

МИД: Украина стала полигоном НАТО для испытания методов цифровой борьбы
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Военная операция на Украине

Украина превратилась в полигон НАТО для испытания методов информационной борьбы, заявил «РИА Новости» директор департамента МИД России по информационной безопасности Артур Люкманов.

«Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве», — сказал он.

Люкманов отметил, что в последние два года информационная инфраструктура России подвергалась регулярным хакерским атакам. Большинство из них осуществлялись с территории Украины или в интересах украинской стороны, подчеркнул представитель МИДа.

При этом вся сфера информационной безопасности в стране, по словам Люкманова, контролируется со стороны Запада, а обучением хакеров на Украине занимаются киберподразделения спецслужб англосаксонских стран. Он также отметил, что выделяемое на информационную безопасность Киева финансирование «по большей части разворовывается».

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Представитель МИДа рассказал, что в ноябре Главное управления разведки (ГУР) украинского Минобороны взяло на себя ответственность за несколько кибератак на российские информресурсы.

В сентябре российская госкорпорация «Ростех» сообщила об атаке хакеров на систему бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел»). В компании заявили, что целью DDOS-атак, которые осуществлялись с территории нескольких стран, включая Украину, была остановка авиаперевозок в России.

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Теги
МИД Украина НАТО Военная операция на Украине информационная безопасность кибератаки
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