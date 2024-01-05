В ряде регионов России энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Из-за непогоды в нескольких российских регионах энергетиков перевели в режим повышенной готовности, сообщило Минэнерго в телеграм-канале.

«В связи с погодными условиями во многих регионах России энергетики переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении. В ведомстве не уточнили, в каких конкретно регионах энергетиков перевели на особый режим.

Сотрудники энергослужб занимаются подготовкой резервных источников, кроме того, усилена работа аварийных бригад, добавили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в ДНР 2,4 тыс. человек остаются без электричества, в ЛНР также продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.

По данным прогностической карты Гидрометцентра по состоянию на 5:40 (мск) 5 января, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 45 российских регионах. В части регионов предупреждение выпустили по причине аномальных морозов и сильного ветра, на юге и Северном Кавказе — из-за риска схода лавин.

29 декабря Минэнерго сообщало о 6,2 тыс. человек в ДНР, отключенных от энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Днем ранее, 28 декабря, 56,8 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за шквалистого ветра до 28 м/c и снежной бури в горных районах.

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27 декабря в восьми регионах Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отключения электричества в результате непогоды. Власти региона объяснили, что причинами «сложной ситуации с электросетями» стали несвоевременная расчистка просек под линии электропередачи (ЛЭП) и сильный снегопад, — мокрый тяжелый снег налипал на провода, из-за чего они обрывались.