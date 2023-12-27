В 8 районах Ярославской области ввели режим ЧС из-за отключения света

В восьми регионах Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отключения электричества в результате непогоды, сообщил глава региона Михаил Евраев в телеграм-канале.

«Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. <...> Режим ЧС введен в восьми районах области», — написал губернатор. Он не уточнил, о каких именно районах идет речь.

В области ведутся круглосуточные восстановительные работы при участии 148 бригад и 161 единицы спецтехники, количество бригад будет увеличено, отметил Евраев.

В обесточенные населенные пункты организован подвоз воды. Кроме того, в регионе работают пункты временного размещения, однако, по словам губернатора, обращения в них еще не поступали.

25 декабря глава Ярославской области написал, что в городе Переславль-Залесский, а также в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах сложилась «сложная ситуация с электросетями». Главными причинами этого Евраев назвал несвоевременную расчистку просек под линии электропередачи (ЛЭП) и сильный снегопад. Мокрый тяжелый снег налипает на провода, из-за чего они обрываются, пояснил тогда губернатор.

В результате в Переславле-Залесском и трех районах был введен режим ЧС. Глава региона сообщал о круглосуточной работе энергетиков.