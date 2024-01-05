На заводе в Сыктывкаре произошла утечка промышленного газа

В Сыктывкаре на целлюлозно-бумажном комбинате «Сыктывкарский ЛПК» произошла утечка промышленного газа с содержанием метанола, сообщило управление МЧС по республике Коми в телеграм-канале.

«В результате прорыва диафрагмы (сработал предохранитель на линии газов) на 5-ой выпарной станции Сыктывкарского ЛПК в атмосферу вышла газовая смесь с содержанием метанола», — говорится в сообщении.

«Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший производитель бумаги в России, самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».

В ведомстве уточнили, что утечка была устранена в течение 10 минут, датчики предприятия не зафиксировали превышения нормы концентрации метанола. При этом в МЧС отметили, что погодные условия способствуют удержанию газовой смеси в приземном слое атмосферы.

Местное издание «Комиинформ» пишет, что жители Сыктывкара, Эжвинского района и Выльгорта жалуются на сильный неприятный запах на улице и внутри квартир. Региональная прокуратура в телеграм-канале сообщила о начале проверке в связи с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ.

В ноябре на водоочистных сооружениях «Концессии водоснабжения» в Волгограде произошла утечка на складе реагентов. Причиной инцидента стали неисправности в работе задвижки на складе. В администрации города заверили, что угрозы для персонала и жителей района нет, поскольку предельно допустимая концентрация вредных веществ «за территорией предприятия» не превышена.