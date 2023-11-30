На складе реагентов водоочистительной станции в Волгограде произошла утечка

В Волгограде произошла утечка на складе реагентов

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В Тракторозаводском районе Волгограда произошла утечка на складе реагентов, сообщила городская администрация.

Инцидент произошел на водоочистных сооружениях «Концессии водоснабжения». В мэрии пояснили, что утечка произошла из-за неисправности задвижки на складе хранения химических реагентов.

«В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме», — говорится в публикации администрации в телеграм-канале. Там заверили в отсутствии угрозы для персонала и жителей района, поскольку предельно допустимая концентрация вредных веществ «за территорией предприятия» не превышена.

На территории продолжают работать оперативные службы, их сотрудники устанавливают все обстоятельства события.

В конце апреля 2023 года в Кировской области произошел выброс хлора, местные жители сообщили о белом облаке и сильном запахе хлора в промышленной зоне Кирово-Чепецка. В результате утечки никто не пострадал, превышения загрязняющих веществ выявлено не было.