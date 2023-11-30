В Волгограде произошла утечка на складе реагентов
В Тракторозаводском районе Волгограда произошла утечка на складе реагентов, сообщила городская администрация.
Инцидент произошел на водоочистных сооружениях «Концессии водоснабжения». В мэрии пояснили, что утечка произошла из-за неисправности задвижки на складе хранения химических реагентов.
«В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме», — говорится в публикации администрации в телеграм-канале. Там заверили в отсутствии угрозы для персонала и жителей района, поскольку предельно допустимая концентрация вредных веществ «за территорией предприятия» не превышена.
На территории продолжают работать оперативные службы, их сотрудники устанавливают все обстоятельства события.
В конце апреля 2023 года в Кировской области произошел выброс хлора, местные жители сообщили о белом облаке и сильном запахе хлора в промышленной зоне Кирово-Чепецка. В результате утечки никто не пострадал, превышения загрязняющих веществ выявлено не было.