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В Волгограде произошла утечка на складе реагентов

На складе реагентов водоочистительной станции в Волгограде произошла утечка
Фото: Standard store88 / Shutterstock
Фото: Standard store88 / Shutterstock

В Тракторозаводском районе Волгограда произошла утечка на складе реагентов, сообщила городская администрация.

Инцидент произошел на водоочистных сооружениях «Концессии водоснабжения». В мэрии пояснили, что утечка произошла из-за неисправности задвижки на складе хранения химических реагентов.

«В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме», — говорится в публикации администрации в телеграм-канале. Там заверили в отсутствии угрозы для персонала и жителей района, поскольку предельно допустимая концентрация вредных веществ «за территорией предприятия» не превышена.

На территории продолжают работать оперативные службы, их сотрудники устанавливают все обстоятельства события.

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Теги
утечка Волгоград реагенты
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