Гладков: два человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода

Два человека получили ранения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он.

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь, их доставят в городскую больницу, уточнил губернатор.

Глава региона также сообщил, что при обстреле в нескольких квартирах в Белгороде выбило окна. Кроме того, повреждения получили более 30 автомобилей, в одном доме в Белгородском районе повреждена кровля.

Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде в 23.40 (мск) 4 января. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Позднее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».