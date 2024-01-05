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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода

Гладков: два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине

Два человека получили ранения при обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он.

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь, их доставят в городскую больницу, уточнил губернатор.

Глава региона также сообщил, что при обстреле в нескольких квартирах в Белгороде выбило окна. Кроме того, повреждения получили более 30 автомобилей, в одном доме в Белгородском районе повреждена кровля.

Минобороны сообщило об уничтожении 10 ракет над Белгородской областью
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Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде в 23.40 (мск) 4 января. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Позднее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».

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Вячеслав Гладков Белгород обстрел пострадавшие ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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