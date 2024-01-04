Умерла режиссер-документалист Елена Демидова

Режиссер документального кино и сценарист Елена Демидова умерла на 60-м году жизни, об этом сообщила режиссер Марина Разбежкина на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. — РБК). Невероятно рано. Невероятно больно», — написала режиссер.

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