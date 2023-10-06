 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков

Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков
Вячеслав Максаков
Вячеслав Максаков (Фото: mosfilm.ru)

Режиссер дубляжа фильмов «Ван Хельсинг», «Догма», «Час пик» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни. Об этом РБК сообщили в Союзе кинематографистов России.

В отделе кадров союза уточнили, что Максаков скончался 5 октября.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что режиссер в последнее время болел бронхитом. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Вячеслав Максаков родился 27 сентября в Москве. Он работал режиссером и ассистентом режиссера, снялся в эпизодических ролях и сочинил несколько сценариев для собственных фильмов.

Больше всего Максаков проявил себя как режиссер дубляжа: он работал с озвучанием и подбором актеров дубляжа к таким фильмам, как «Пианист», «Пила: Игра на выживание» (первая часть серии фильмов «Пила»), «Евротур», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Карты, деньги, два ствола».

Максаков был режиссером фильмов «Город принял» (1979 года) и «Мужской талисман» (1995 года), который проектировал совместно с актером и кинорежиссером Борисом Галкиным.

Читайте на РБК Pro
Не только сон: как правильно отдыхать для восстановления мозга
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
Окрыленный инфантил: каких сотрудников повышать вредно для бизнеса
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше
Теги
смерть режиссер новости
Материалы по теме
Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
Общество
Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
Общество
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:05
Генпродюсер НТВ рассказал о резком росте стоимости создания сериалов Технологии и медиа, 18:00
Заключенным в СИЗО разрешили читать электронные книги на планшетах Общество, 17:58
МИД сообщил о поставках в Армению бензина и дизеля Политика, 17:56
Россиянин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 17:53
От машинного зрения до защиты экологии: что умеет интернет вещей Тренды, 17:51
Топ-5 событий на СПБ Бирже: распродажа Apple, обвал евро и новые ETF РБК Инвестиции, 17:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 17:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
Поддержавший россиян вице-президент УЕФА покинул пост в шведском спорте Спорт, 17:39
Золотые облигации: как драгметалл прирастет купонами Новая экономика, 17:37
Эффективный отдых: почему перерывы важны не меньше сна — New Scientist Pro, 17:33
Орбан обвинил ЕС в «изнасиловании» Венгрии миграционным соглашением Политика, 17:25
Украина призвала МОК наказать ОКР за включение комитетов новых регионов Спорт, 17:22