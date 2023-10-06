Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков

Вячеслав Максаков (Фото: mosfilm.ru)

Режиссер дубляжа фильмов «Ван Хельсинг», «Догма», «Час пик» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни. Об этом РБК сообщили в Союзе кинематографистов России.

В отделе кадров союза уточнили, что Максаков скончался 5 октября.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что режиссер в последнее время болел бронхитом. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Вячеслав Максаков родился 27 сентября в Москве. Он работал режиссером и ассистентом режиссера, снялся в эпизодических ролях и сочинил несколько сценариев для собственных фильмов.

Больше всего Максаков проявил себя как режиссер дубляжа: он работал с озвучанием и подбором актеров дубляжа к таким фильмам, как «Пианист», «Пила: Игра на выживание» (первая часть серии фильмов «Пила»), «Евротур», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Карты, деньги, два ствола».

Максаков был режиссером фильмов «Город принял» (1979 года) и «Мужской талисман» (1995 года), который проектировал совместно с актером и кинорежиссером Борисом Галкиным.