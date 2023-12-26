США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

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Американские военные нанесли удары по трем объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с нею группировок в Ираке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«В ответ на многочисленные нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии Вооруженные силы США нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым «Катаиб Хезболлой» и связанными с нею группировками в Ираке», — говорится в сообщении командования в соцсети X.

По предварительным данным американских военных, в результате авиаударов США были уничтожены объекты группировки и убиты несколько боевиков. «Нет никаких признаков того, что пострадали гражданские лица», — подчеркнули в Пентагоне.

Ранее террористы «Катаиб Хезболлы» атаковали силы международной коалиции в иракском Эрбиле, в результате чего несколько человек получили ранения, рассказали в командовании.

В группировке заявили, что совершили атаку в северном Ираке с помощью беспилотника, после чего пострадали трое американских военнослужащих, передает CNN Arabic. Пресс-секретарь премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани сообщил, что «группа преступников» отправила «начиненный бомбой беспилотник» в сторону гражданского аэропорта в Эрбиле. По его словам, атака нарушила работу аэропорта и привела к задержке гражданских рейсов.

Источники Al Arabiya в иракских силах безопасности утверждают, что в результате ответного американского авиаудара погиб один член «Катаиб Хезболлы», еще шесть получили ранения.