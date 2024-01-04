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На Южно-Уральской железной дороге задержали шесть поездов

На Южно-Уральской железной дороге задержали шесть поездов

На Южно-Уральской железной дороге задержали шесть поездов
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На Южно-Уральской железной дороге по техническим причинам задержаны пять пассажирских поездов и один пригородный поезд, сообщили РБК в пресс-службе ЮУЖД.

На перегоне Кунашак — Муслюмово задерживаются пассажирские поезда № 346 сообщением Адлер — Нижневартовск на 8 часов 59 минут, № 332 Уфа — Новый Уренгой на 5 часов 56 минут, № 331 Новый Уренгой — Уфа на 4 часа 30 минут, № 122 Оренбург — Екатеринбург на 5 часов 34 минуты, № 146 Челябинск — Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд № 6256 Челябинск — Каменск-Уральский.

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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

«4 января на главной станции Челябинска была произведена смена колесной пары у поезда № 346, после смены колесной пары поезд отправлен с опозданием на 2 часа 55 минут. Далее поезд остановлен на перегоне Кунашак — Муслюмово. На данный момент задействованы специалисты и делается все возможное», — сообщили РБК в Едином информационно-справочном центре РЖД по пассажирским перевозкам.

Как пишет 74.RU, пассажиры застрявшего поезда жаловались на проблемы с питьевой водой.

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Теги
задержка поезда железная дорога
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