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Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки

Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки

Очередь легкового транспорта, направляющегося из Белоруссии в страны ЕС, выросла в 2,4 раза за сутки. Об этом сообщил пограничный комитет республики в телеграм-канале.

«За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Там сотрудники приняли 42% транспорта от нормы.

Меньше всего легковушек оформили на литовском направлении в погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 54% авто.

На латвийском — Патерниеки (Григоровщина) — приняли 56%.

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По данным Госпогранкомитета республики, самым загруженным для фур маршрутом в ЕС остается литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым находятся около 500 большегрузов.

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В польском пункте пропуска выполнили норму — 49%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 145 фур. Перед латвийским пунктом пропуска количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110. Там приняли 40% авто.

Теги
очередь границы легковые автомобили Белоруссия ЕС
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