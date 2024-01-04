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Военная операция на Украине ,  
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В украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы

ТСН: в украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Утром 4 января в Кропивницком (бывший Кировоград) Кировоградской области прогремели взрывы. Об этом сообщило издание ТСН. Корреспонденты «Суспільне» также сообщили, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.

В ТСН сообщили также о работе ПВО в городе.

Воздушные силы ВСУ в 10:59 мск сообщили о ракете, летящей в направлении Кропивницкого. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

В Киеве, Харьковской области и Кропивницком прозвучали взрывы
Политика

2 января власти Украины сообщили о взрывах в Киеве, Харьковской области и в Кропивницком. В столице были перебои с электричеством.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
взрыв Украина Кропивницкий Военная операция на Украине
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