В украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы
ТСН: в украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы
Утром 4 января в Кропивницком (бывший Кировоград) Кировоградской области прогремели взрывы. Об этом сообщило издание ТСН. Корреспонденты «Суспільне» также сообщили, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.
В ТСН сообщили также о работе ПВО в городе.
Воздушные силы ВСУ в 10:59 мск сообщили о ракете, летящей в направлении Кропивницкого. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога.
2 января власти Украины сообщили о взрывах в Киеве, Харьковской области и в Кропивницком. В столице были перебои с электричеством.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.