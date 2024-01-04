 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Найденная на трассе Хабаровск-Владивосток амурская тигрица умерла

Фото: Центр «Амурский тигр»
Фото: Центр «Амурский тигр»

Тигрица, которую нашли лежащей на трассе Хабаровск-Владивосток, умерла. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в своем телеграм-канале.

«Возраст хищницы около 3 лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у нее нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что основных причин, по которым хищник не может добывать пропитание, три: болезнь, травма и недостаток объектов питания.

На трассе в Хабаровском крае нашли тигра в тяжелом состоянии
Общество

Предположительно, тигрицу сбила машина, а виновник скрылся с места ДТП. Ее нашли водители на трассе между Бикином и Лермонтовкой в Хабаровском крае. 

Вечером 2 января в Чугуевском районе Приморского края тигр вышел на прогулку. Местные жители, проезжая на машине по окраине села, заметили хищника, который перебежал дорогу и спрятался в траве у обочины. В центре «Амурский тигр» позже сообщили, что хищника удалось отпугнуть от населенного пункта.

Теги
амурский тигр Хабаровск ДТП
Материалы по теме
На трассе в Хабаровском крае нашли тигра в тяжелом состоянии
Общество
В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников амурского тигра
Общество
В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов для спасения тигров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Реклама перед киносеансами: работает или нет Pro, 11:17
Мантуров раскрыл детали дизайна новой «Волги» Авто, 11:14
Найденная на трассе Хабаровск-Владивосток амурская тигрица умерла Общество, 11:07
Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве Политика, 11:03
Как подключить участок к электричеству и сколько это стоит Недвижимость, 10:50
Как и зачем современные автомобили следят за водителями — Fast Company Pro, 10:46
Гладков сообщил об эвакуации 600 жителей Белгорода из-за боеприпасов Политика, 10:46
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Мантуров анонсировал перевод МС-21 и Superjet под единый бренд Бизнес, 10:30
Акции, облигации, вклады, валюта: что принесло наибольший доход в 2023-м Инвестиции, 10:30
Когда упадут цены на жилье и случится ли это в 2024 году: что важно знать Pro, 10:21
Как российские исполнители вернулись в хит-парады стран бывшего СССР Технологии и медиа, 10:15
Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии Общество, 10:09
Власти Москвы назвали число домов, остающихся без света после аварии Город, 10:02
Сборку машин на бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустят в 2024 году Авто, 10:02