Найденная на трассе Хабаровск-Владивосток амурская тигрица умерла

Фото: Центр «Амурский тигр»

Тигрица, которую нашли лежащей на трассе Хабаровск-Владивосток, умерла. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в своем телеграм-канале.

«Возраст хищницы около 3 лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у нее нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что основных причин, по которым хищник не может добывать пропитание, три: болезнь, травма и недостаток объектов питания.

Предположительно, тигрицу сбила машина, а виновник скрылся с места ДТП. Ее нашли водители на трассе между Бикином и Лермонтовкой в Хабаровском крае.

Вечером 2 января в Чугуевском районе Приморского края тигр вышел на прогулку. Местные жители, проезжая на машине по окраине села, заметили хищника, который перебежал дорогу и спрятался в траве у обочины. В центре «Амурский тигр» позже сообщили, что хищника удалось отпугнуть от населенного пункта.