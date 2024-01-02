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На трассе в Хабаровском крае нашли тигра в тяжелом состоянии

Росприроднадзор: на трассе в Хабаровском крае нашли раненого амурского тигра

На трассе в Хабаровском крае нашли тигра в тяжелом состоянии
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Амурского тигра нашли на трассе в Хабаровском крае, он, вероятно, пострадал в результате ДТП, сообщила пресс-служба Росприроднадзора во «ВКонтакте».

«Сегодня на трассе между Бикином и Лермонтовкой в Хабаровском крае водители увидели амурского тигра. Хищник лежал прямо на дороге и, несмотря на проезжающие машины, не пытался уйти», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС выставили вокруг тигра ограждение, чтобы защитить его и людей, после чего специалисты регионального управления охотничьего хозяйства ввели животному снотворное и увезли в центр «Тигр». Там тигра должны были осмотреть ветеринары и назначить лечение.

В телеграм-канале центра отметили, что животное находится в тяжелом состоянии. Там тоже предположили, что тигра сбил автомобиль, а его водитель скрылся с места происшествия.

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В декабре 2023 года в Приморье поймали двух тигров. Одного тигра нашли в районе села Дмитриевка Черниговского района, где он охотился на собак. Второго тигра удалось отловить в окрестностях села Лермонтовка Бикинского района, где животное беспокоило местных жителей. Ветеринары осмотрели обоих тигров и обнаружили, что у одного из них сломана передняя лапа. В центре «Амурский тигр» выяснили, что животное было ранено из огнестрельного оружия.

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Теги
тигр амурский тигр Хабаровский край ДТП Росприроднадзор
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