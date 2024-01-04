МВД: два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии

В Чувашии в результате ДТП с автобусом два человека погибли и десять пострадали, сообщило республиканское управление МВД в своем телеграм-канале.

По данным полиции, водитель автобуса, который следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и съехал с дороги. ДТП произошло на 152 км трассы «Чебоксары — Сурское» в Порецком округе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Чувашская прокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что, по предварительным данным, пассажиры автобуса ехали на вахтовые работы. На место ДТП приехал прокурор Порецкого района Алексей Мочалов. Прокуратура взяла под контроль проверку по факту аварии.

В Канашском округе Чувашии 31 декабря 2023 года произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данным полиции, водитель легковушки Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, задел автомобиль УАЗ, а затем в лоб столкнулся с «Газелью». В последнюю машину после этого врезалась легковушка LADA Granta. В аварии пострадали шесть человек.