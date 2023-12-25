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Два человека погибли после обрушения гаража в Иваново
МЧС: два человека погибли после обрушения гаража в Иваново
В городе Иваново крыша гаража обрушилась после взрыва, погибли два человека, сообщило управление МЧС по Ивановской области.
Взрыв и обрушение произошли в гаражном кооперативе «Ермак». Возгорания не было, повреждены три соседних гаража.
В ликвидации последствий участвовали 54 человека и 16 единиц техники. Кинологи нашли тела погибших под обрушившимися плитами гаража.
Ивановская полиция сообщила, что установила личности жертв. Ими оказались два брата 1979 и 1989 года рождения.
На место происшествия приехала прокурор Октябрьского района Иваново Маргарита Шугаева, отчиталась областная прокуратура. Ведомство контролирует установление причин и обстоятельств обрушения гаража.