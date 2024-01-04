Пьяный водитель сбил людей на остановке в Южно-Сахалинске

ГИДД: два человека погибли в результате наезда пьяного водителя на остановку

В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке, два человека погибли на месте. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Сахалинской области.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на остановку в районе дома № 99 на проспекте Победы. В результате ДТП на месте погибли 32-летняя и 57-летняя женщины. Пострадали мужчина и десятилетняя девочка.

Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, лицом в состоянии опьянения и не имеющим или лишенным водительских прав (п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК). Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел.

Как уточнили в региональном минздраве, в результате ДТП одна женщина погибла на месте, а вторая умерла в машине скорой помощи. Мужчина получил черепно-мозговую травму с множественными переломами, он впал в кому. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Глава области подчеркнул, что виновник ДТП «должен понести ответственность по всей строгости закона», и поручил минздраву взять на контроль судьбу всех пострадавших, обеспечив им все необходимое лечение и уход.

«Семьям окажем всю необходимую помощь. Расследование ДТП находится на моем личном контроле», — добавил мэр Южно-Сахалинска.