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Умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Умер автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов. Об этом сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборная Большого Московского цирка»! Покойся с миром», — написал Запашный.

Агафонову было 40 лет. Причину его смерти Запашный не уточнил.

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Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». Вместе с ней он участвовал в трех сезонах Высшей лиги КВН (2008-2010), а в 2007 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги.

При участии Агафонова была создана иркутская команда КВН «Раисы», он выступал как ее автор и художественный руководитель. «Раисы» — одни из рекордсменов по количеству участий в Высшей Лиге (16 раз). В 2018 году команда стала чемпионом Высшей лиги. Агафонов также выступал как автор и художественный руководитель большого количества успешных команд КВН, среди них — «Союз», «Сборная Цирка» и «Урал».

В 2014 году он принял участие в «Суперсезоне» шоу «Comedy Баттл» и стал одним из победителей проекта. В 2021 году Агафонов сыграл одну из главных ролей в российском ситкоме «По колено». Это его единственная роль в кино.

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