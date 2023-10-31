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Политика ,  
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В Париже полицейский выстрелил в женщину, угрожавшую взорвать себя

В Париже полицейский выстрелил в женщину, угрожавшую взорвать себя в метро
Станция&nbsp;&laquo;Библиотека Франсуа-Миттерана&raquo;
Станция «Библиотека Франсуа-Миттерана» (Фото: Wikimedia Commons)

В Париже полицейские открыли огонь по женщине, которая угрожала взорвать себя на платформе станции метро «Библиотека Франсуа Миттерана», сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника телеканала, женщина «высказывала угрозы и пропагандировала терроризм». Пассажиров эвакуировали со станции. На женщине была полностью закрывающая ее одежда, уточнил BFM TV. Пуля попала ей в живот, после чего женщину госпитализировали. В прокуратуре Парижа рассказали, что она в тяжелом состоянии.

По данным BFM TV, взрывчатки у нее с собой не было. Как пишет Le Monde, женщина выкрикивала «Аллах Акбар» и угрожала взорвать себя после отказа подчиниться полиции.

«Сотрудники полиции приняли правильное решение. Женщина собиралась действовать, и, учитывая ее решимость, у моих коллег не было иного выбора, чтобы избежать взрыва, чем нейтрализовать ее, выстрелив из огнестрельного оружия», — заявил представитель полиции Аксель Ронд.

Представитель правительства Оливье Веран отметил, что психическое состояние женщины вызывает вопросы: по его словам, ее уже судили за угрозы в адрес солдат операции «Сентинель», которая прошла с 2015 по 2021 год после терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

В результате взрыва у стадиона «Стад де Франс», расстрела посетителей нескольких ресторанов и стрельбы в театра «Батаклан» в ноябре 2015 года погибли по меньшей мере 130 человек. Всего террористы совершили восемь атак.

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