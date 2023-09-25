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Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина умерла в возрасте 65 лет

Актриса Ангелина Ноздрина умерла в возрасте 65 лет, сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин во «Вконтакте».

Ее не стало спустя чуть более года после смерти ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина, написал он.

Ноздрина родилась 12 сентября 1958 года в Душанбе. Она училась в Таджикском государственном институте искусств на отделении «Актер театра и кино». Актриса работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. С 2000 по 2022 года работала в Вологодском драматическом театре.

Помимо этого, Ноздрина играла в сериалах. Среди ее работ — роль Зинаиды Андреевны в «Глухаре», а также роль хозяйки квартиры в сериале «Меч».

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