22 млн семей в США столкнулись с угрозой остаться без льготного интернета

Politico: более 22 млн семей в США могут остаться без льготного интернета

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В апреле более 22 млн семей в США могут остаться без льгот на оплату интернета, доступных по «Программе доступной связи», сообщает Politico.

По информации издания, с момента запуска программа субсидирования исчерпала большую часть первоначального бюджета в размере $17,4 млрд. В конце октября Белый дом запросил $6 млрд на продолжение программы на 2024 год. Если конгресс не найдет способ профинансировать программу к весне, правительству придется ее свернуть.

Несмотря на то что изначально «Программа доступной связи» была запущена при двухпартийной поддержке, сейчас она рассматривается как инициатива Демократической партии, пишет Politico. Издание указывает, что прекращение программы может стать «поводом для разочарования» у избирателей перед выборами президента США.

«Программа доступной связи» была запущена в 2020 году. По программе семьи, доход которых составляет 200% от федерального уровня бедности и меньше, имеют право на ежемесячную скидку $30 (около 2,7 тыс. руб.) на интернет-обслуживание. Кроме того, скидка $75 (около 6,8 тыс. руб.) действует для семей, проживающих на территориях племен. В федеральной программе также участвуют интернет-провайдеры, которые предоставляют недорогие тарифные планы.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке участвуют трое независимых кандидатов, столько же — от Демократической партии, в том числе действующий американский президент Джо Байден, и семь политиков от Республиканской партии, включая экс-президента Дональда Трампа.