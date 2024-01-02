Жители нескольких регионов России заметили в небе эффект гало. Фото
В Подмосковье, где ударили морозы до минус 19 градусов, в небе появилось солнечное гало, передает «РИА Новости». По словам синоптика Евгения Тишковца, температура в Подмосковье в ночь на 2 января достигла минус 25 градусов, в Москве — минус 18,5 градуса.
Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца и возникает в морозную погоду, когда солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, парящих в воздухе. Такое природное явление также наблюдали жители Твери, Владимира, Свердловской и Кировской областей, Пермского края.