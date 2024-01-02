 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Жители нескольких регионов России заметили в небе эффект гало. Фото

Появились фото солнечного гало в Подмосковье и еще нескольких регионах

Владимир
(Фото: Катя Герман)
Тверь
(Фото: Анютка Кривоногова)
Якутск
(Фото: Галина Мозолевская)
Верх-Нейвинский, Свердловская область
(Фото: Светлана Пьянкова)
Владимир
(Фото: Сергей Логинов)
Слободской, Кировская область
(Фото: Елена Шамакова)
Березники, Пермский край
(Фото: Ирина Егорова)

В Подмосковье, где ударили морозы до минус 19 градусов, в небе появилось солнечное гало, передает «РИА Новости». По словам синоптика Евгения Тишковца, температура в Подмосковье в ночь на 2 января достигла минус 25 градусов, в Москве — минус 18,5 градуса.

Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца и возникает в морозную погоду, когда солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, парящих в воздухе. Такое природное явление также наблюдали жители Твери, Владимира, Свердловской и Кировской областей, Пермского края.

Синоптик сообщил о самой морозной ночи за эту зиму в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теги
морозы Подмосковье Погода погодные явления
Материалы по теме
Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и области из-за морозов
Общество
В Москве начали повышать температуру в системе отопления перед морозами
Общество
Вильфанд сообщил об аномальных холодах в конце года в 11 регионах России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
L'Equipe включила Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам года Спорт, 16:38
Четыре человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе Общество, 16:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:20
В Киеве сообщили об отказе от денег из фонда МОК из-за допуска россиян Спорт, 16:18
Жители нескольких регионов России заметили в небе эффект гало. Фото Общество, 16:00
Гладков сообщил о погибшем при третьей попытке ВСУ атаковать Белгород Политика, 15:49
На трассе в Хабаровском крае нашли тигра в тяжелом состоянии Общество, 15:26
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Жога заявил о награждении посмертно генерала Фролова званием Героя России Политика, 15:23
Карацев снялся с турнира в Брисбене из-за травмы в решающем сете Спорт, 14:58
Из загоревшегося в Японии самолета эвакуировали около 380 человек Общество, 14:46
При аварии лайнера JAL в аэропорту Токио погибли пять человек Общество, 14:36
Уэйна Руни отправили в отставку второй раз за полгода Спорт, 14:27
Российские военные уничтожили взвод танков Leopard в Донбассе. Видео Политика, 14:26
Над Белгородской областью второй раз за день сбили ракеты «Ольха» Политика, 14:19