Жители нескольких регионов России заметили в небе эффект гало. Фото

Появились фото солнечного гало в Подмосковье и еще нескольких регионах

Владимир (Фото: Катя Герман) Тверь (Фото: Анютка Кривоногова) Якутск (Фото: Галина Мозолевская) Верх-Нейвинский, Свердловская область (Фото: Светлана Пьянкова) Владимир (Фото: Сергей Логинов) Слободской, Кировская область (Фото: Елена Шамакова) Березники, Пермский край (Фото: Ирина Егорова)

В Подмосковье, где ударили морозы до минус 19 градусов, в небе появилось солнечное гало, передает «РИА Новости». По словам синоптика Евгения Тишковца, температура в Подмосковье в ночь на 2 января достигла минус 25 градусов, в Москве — минус 18,5 градуса.

Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца и возникает в морозную погоду, когда солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, парящих в воздухе. Такое природное явление также наблюдали жители Твери, Владимира, Свердловской и Кировской областей, Пермского края.