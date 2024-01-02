Жога заявил о награждении посмертно генерала Фролова званием Героя России

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Заместителю командующего 8-й армией генерал-майору Владимиру Фролову, погибшему в ходе военной операции на Украине, посмертно присвоили звание Героя России, сообщил председатель народного совета ДНР Артем Жога в телеграм-канале.

«25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Фролов Владимир Петрович. Он был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года», — заявил Жога.

Фролов в бою на заводе имени Ильича в Мариуполе получил множественные ранения и в итоге погиб от выстрела снайпера, сообщил Жога, ссылаясь на рассказы плененных после боя украинских морпехов.

О смерти Фролова власти Санкт-Петербурга рассказали в апреле 2022 года. Его похоронили на Серафимовском кладбище. Губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря о гибели Фролова, отметил, что тот был потомственным военным и назвал его «настоящим патриотом, храбрым и отважным человеком».