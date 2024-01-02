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В Минобороны анонсировали получение дальней авиацией новых самолетов

Минобороны: в 2024 году дальняя авиация получит новые боевые самолеты

В 2024 году российская дальняя авиация получит новую авиационную технику, сообщил командующий, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Его слова опубликованы на сайте Минобороны.

«Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — заявил он.

Основными задачами для дальней авиации в министерстве назвали поддержание высокого уровня боеготовности, боевой подготовки, исправности авиатехники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Дальняя авиация предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на театрах военных действий (стратегических направлениях); она является компонентом стратегических ядерных сил, отмечается на сайте Минобороны. В состав дальней авиации входят, в частности, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

В конце 2021 года, рассказывал Кобылаш «Красной звезде», в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на базе самолетов МиГ-31

Теги
Минобороны авиация дальняя авиация ВКС
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