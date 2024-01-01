Глава МВД Дарманен: во Франции в новогоднюю ночь задержали более 380 человек

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 380 человек

Париж, Франция (Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press)

В ночь на 1 января французские правоохранители задержали 389 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X.

Министр поблагодарил силы правопорядка за обеспечение безопасности в новогоднюю ночь. «Крупные празднества прошли мирно, особенно в Париже, где собралось более миллиона человек», — отметил Дарманен.

Ранее глава МВД рассказал, что в новогоднюю ночь во Франции мобилизовали около 90 тыс. полицейских и жандармов, а также 35 тыс. пожарных и 5 тыс. военнослужащих. Во французских городах также работали четыре отряда элитного подразделения CRS 8, которое специализируется на пресечении уличного насилия и борьбе с организованной преступностью.

Кроме того, для обеспечения безопасности задействовали вертолеты и дроны. Мобилизацию десятков тысяч правоохранителей Дарманен объяснял «очень высокой террористической угрозой из-за конфликта в Израиле и Палестине».