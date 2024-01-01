Волна цунами в Находке прошла «практически незаметно»

Находка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Волна цунами в городе Находка в Приморском крае после землетрясения в Японии не привела к последствиям, сообщила администрация Находки в своем телеграм-канале.

«По сообщению управления ГО и ЧС [гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций] администрации Находки, цунами прошло практически незаметно», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее в Находке объявили угрозу цунами. По данным местных властей, в городе ожидается высота волн около 31 см, в поселке Врангель — около 28 см, микрорайоне Ливадия — около 57 см. При этом в мэрии подчеркнули, что опасности для населения нет.

Угрозу цунами также объявила администрация Владивостока. Волна высотой около 30 см ожидается со стороны Уссурийского залива. Мэрия призвала рыбаков и всех, кто планирует выход в море, срочно вернуться на берег.

Серия подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю, магнитуда составила 6,1. На северо-западном побережье Японии объявили угрозу цунами. По данным метеоагентства страны, в префектуре Исикава высота волн достигла 1,2 м. Жителей прибрежных районов и районов рядом с реками призвали эвакуироваться.