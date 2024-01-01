Во Львове уничтожили музей Шухевича

Фото: Mykola Tys / Reuters

Во Львове в результате удара был уничтожен музей главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской в России и запрещена) Романа Шухевича. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в своем телеграм-канале.

«В день рождения Степана Бандеры <...> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще», — написал Садовой.

Кроме того, по словам мэра, после удара начался пожар в университете в Дублянах, где учился лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

Роман Шухевич — деятель украинского националистического движения. Он родился в 1907 году в королевстве Галиции и Лодомерии в Австро-Венгрии, по одним данным — в Краковце (теперь это поселок во Львовской области Украины), по другим — во Львове. В 1929 году вступил в Организацию украинских националистов.

В 1941 году в составе немецкого спецподразделения «Нахтигаль» в звании гауптмана участвовал во вторжении на территорию Украинской ССР. В 1944 году Шухевич возглавил Украинскую повстанческую армию, которая после ухода военных гитлеровской Германии боролась с советской властью. Был убит при спецоперации по его задержанию в марте 1950 года.

Шухевича и его подчиненных обвиняли в причастности к массовым убийствам поляков и евреев. В январе 2010-го президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины посмертно, однако в апреле того же года суд в Донецке признал это решение незаконным, поскольку Шухевич не был гражданином Украины.

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.