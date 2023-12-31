"Страна": в Киеве запустили салют во время воздушной тревоги

В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги

В Киеве запустили фейерверк во время действия сигналов воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

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«В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — подписало издание соответствующее видео, напомнив при этом о действующем запрете на фейерверки на Украине.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения Украины, предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 по местному времени (20:29 мск).