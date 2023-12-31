В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги
В Киеве запустили фейерверк во время действия сигналов воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«В Киеве на Осокорках во время воздушной тревоги запустили фейерверк», — подписало издание соответствующее видео, напомнив при этом о действующем запрете на фейерверки на Украине.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения Украины, предупреждения о воздушной тревоге в Киеве действуют с 19:29 по местному времени (20:29 мск).
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