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Спорт ,  
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Два несовершеннолетних хоккеиста команды «Чайка» погибли в ДТП

В Вологодской области в ДТП погибли два юных хоккеиста команды «Чайка»

Два хоккеиста команды «Чайка» 2010 и 2011 года погибли в результате ДТП, сообщили «РИА Новости» в Федерации хоккея Вологодской области.

«Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорогая четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — уточнили в пресс-службе.

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью хоккеистов из города Шексна.

Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин
Спорт
Игорь Капустин (слева)

Портал CherInfo сообщил, что 41-летний житель города Череповцы на автомобиле Ford S Max не справился с управлением и столкнулся с грузовиком марки «Скания». После этого легковую машину отбросило на Mercedes Benz Sprinter, который двигался в крайней левой полосе в сторону Вологды. Водитель Ford и два его пассажира — мальчики 13 и 12 лет — погибли. Дети находились на заднем сидении.

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Теги
Хоккей ДТП несовершеннолетние «Чайка»

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