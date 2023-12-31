 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода при обстреле села

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждении газопровода при обстреле села
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, в результате обстрела частичные повреждения получил газопровод, а в одном из домов выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша. Губернатор Курской области пообещал оказать помощь собственнику жилого помещения в ремонте, а также сообщил о выезде бригады газовщиков и электриков для устранения последствий атаки ВСУ.

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области
Политика
Военнослужащие ПВО ВС РФ в кабине командной машины зенитно-ракетного комплекса

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около 20 минут. 

Теги
Россия Украина Курская область Роман Старовойт
Материалы по теме
Мужчина погиб при обстреле села в Курской области
Общество
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области
Политика
В Курской области поселок и село остались без света после обстрела
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X Политика, 14:14
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом Политика, 13:50
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт Спорт, 13:40
Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода при обстреле села Политика, 13:37
Воронежская область отказалась от празднований из-за обстрела Белгорода Политика, 13:28
При обстреле Белгорода погиб военный следователь Общество, 13:12
Панарина и Шестеркина включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 13:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На что россияне увеличили долю трат, а на что — уменьшили. Инфографика Общество, 13:00
В Севастополе объявили воздушную тревогу Общество, 12:55
Лукашенко перевел на усиленный режим работы все подразделения МВД Политика, 12:43
Судьи лишили Овечкина одной из двух шайб в матче с «Нэшвиллом»: видео Спорт, 12:22
В Оренбурге задержали восемь рейсов из-за пожара на территории аэропорта Общество, 12:21
Курские власти призвали жителей оставаться дома в праздники Политика, 12:09
Минобороны назвало цели ударов в Харькове в ответ на обстрел Белгорода Политика, 12:01