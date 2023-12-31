Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждении газопровода при обстреле села

Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода при обстреле села

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Старовойта, в результате обстрела частичные повреждения получил газопровод, а в одном из домов выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша. Губернатор Курской области пообещал оказать помощь собственнику жилого помещения в ремонте, а также сообщил о выезде бригады газовщиков и электриков для устранения последствий атаки ВСУ.

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около 20 минут.