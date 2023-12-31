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Новый год 2024 ,  
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Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями с Новым годом
Сюжет
Новый год 2024
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«От имени китайского правительства и народа Си Цзиньпин передал свои искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу», — говорится в сообщении телеканала. Председатель КНР отметил, что перед лицом глобальных перемен и неспокойной международной и региональной ситуации «китайско-российские отношения всегда будут поддерживать здоровое и стабильное развитие и неуклонно продвигаться в правильном направлении», передает телеканал.

Путин, в свою очередь, пожелал «дружественному китайскому народу счастья и благополучия», сообщило Центральное телевидение Китая. Президент России также анонсировал две встречи с председателем КНР в 2024 году.

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Общество
Фото:Guang Niu / Getty Images

«Я верю, что совместными двухсторонними усилиями плодотворное сотрудничество в различных областях достигнет высоких результатов, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, «Группы двадцати», Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — приводит телеканал слова Путина.

Новогодними поздравлениями также обменялись премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин. Первый заявил, что под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина «всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая и России продолжает развиваться и углубляться в различных областях». «Пекин готов продолжать реализацию важного консенсуса, достигнутого главами государств двух стран, с российской стороной, стремиться к более практическим результатам сотрудничества и придать новый импульс развитию отношений», — приводит его цитату телеканал. Мишустин, в свою очередь, отметил, что 28-я очередная встреча премьеров России и Китая в 2023 году принесла плодотворные результаты. «Российская сторона готова поддерживать конструктивное общение с китайской стороной и выводить двустороннее сотрудничество на более высокий уровень», — приводит его цитату Центральное телевидение Китая.

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Россия Китай Си Цзиньпин Владимир Путин Михаил Мишустин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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