Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин
Двукратный вице-чемпион СССР в составе московского «Спартака» Игорь Капустин скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Нападающий играл за «Спартак» в 1981–1983 годах, провел 57 матчей, забросил 16 шайб и сделал 18 передач. Он является младшим братом олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Сергея Капустина.
Игорь Капустин был чемпионом Европы среди юношей (1976) и победителем молодежного чемпионата мира (1977) в составе сборной СССР.
На клубном уровне форвард играл за московские «Крылья Советов», с которыми стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1975), воскресенский «Химик», столичный «Москвич» (1986–1988), венгерский «Ференцварош» и израильский «Бат Ям».
После окончания игровой карьеры Капустин работал в руководстве «Крыльев Советов» и был детским тренером в Одинцово.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени