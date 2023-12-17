Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин

Бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин умер на 67-м году жизни

Игорь Капустин на протяжении карьеры играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Химик» и другие клубы, а со сборной побеждал на юношеском чемпионате Европе и молодежном чемпионате мира

Игорь Капустин (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак»)

Двукратный вице-чемпион СССР в составе московского «Спартака» Игорь Капустин скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Нападающий играл за «Спартак» в 1981–1983 годах, провел 57 матчей, забросил 16 шайб и сделал 18 передач. Он является младшим братом олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Сергея Капустина.

Игорь Капустин был чемпионом Европы среди юношей (1976) и победителем молодежного чемпионата мира (1977) в составе сборной СССР.

На клубном уровне форвард играл за московские «Крылья Советов», с которыми стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1975), воскресенский «Химик», столичный «Москвич» (1986–1988), венгерский «Ференцварош» и израильский «Бат Ям».

После окончания игровой карьеры Капустин работал в руководстве «Крыльев Советов» и был детским тренером в Одинцово.