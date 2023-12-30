Захарова: за терактом в Белгороде стоит Великобритания, США и страны Евросоюза

Захарова назвала причастными к удару по Белгороду Британию, США и ЕС

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

За обстрелом Белгорода стоит Великобритания, которая вместе с США подталкивает Украину к «террористическим действиям», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на «победу на поле боя», — сказала она.

По словам представителя МИД, но из-за отсутствия улучшений положения ВСУ, они перешли «к тактике осуществления терактов против мирных жителей».

Захарова подчеркнула, что ответственность за обстрел также лежит на странах Евросоюза, продолжающих поставлять Украине вооружение.

Белгород обстреляли днем 30 декабря. В Минобороны сообщили, что для атаки использовались ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО «Vampire» чешского производства. МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших, в реанимации в тяжелом состоянии находится четыре ребенка.

Российские власти критикуют военную помощь Запада Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. Москва также неоднократно заявляла о провале контрнаступления Украины.